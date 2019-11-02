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Денис Ходыкин: «Были помарки, о которых знаем только мы»

03:09

Россиянин Денис Ходыкин остался доволен прокатом с Дарьей Павлюченко короткой программы на «Гран-при» во Франции. Они лидируют с 76,59 балла.

— В принципе, прокатом мы довольны, давно у нас не было чистого проката хотя бы с точки зрения зрителя. Были помарки, о которых знаем только мы, ну и пара спотыканий, — цитирует «РИА Новости» Ходыкина. — Но уже настраиваемся на прокат произвольный программы и не думаем уже об оценках за короткую программу.

Павлюченко и Ходыкин выиграли короткую программу в Гренобле, Мишина и Галлямов — вторые

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https://rsport.ria.ru/20191101/1560513413.html

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