Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:59

Дед Малинина — о четверном акселе фигуриста: «Ничего сверхъестественного не было — все, как учили в СССР»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, ответил на вопрос о том, как проходила подготовка внука к четверному акселю.

«Нет никаких секретов. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было — все, как учили в СССР. Илья прошел через все это. Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника — она всегда одна. Во многом, в ее основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое», — приводит Sport24 слова Валерия Малинина.

Илья Малинин является первым в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.

В 2023 году 18-летний спортсмен выиграл чемпионат США по фигурному катанию.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-09-ded-malinina-o-chetvernom-aksele-vnuka-nichego-sverkhyestestvennogo-vse-kak-uchili-v-sssr
Фигурное катание
Илья Малинин
0
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Костомарова: «Теперь Роме грозит ампутация пальцев руки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости