Дед Малинина — о четверном акселе фигуриста: «Ничего сверхъестественного не было — все, как учили в СССР»

Тренер Валерий Малинин, дед американского фигуриста Ильи Малинина, ответил на вопрос о том, как проходила подготовка внука к четверному акселю.

«Нет никаких секретов. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было — все, как учили в СССР. Илья прошел через все это. Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника — она всегда одна. Во многом, в ее основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое», — приводит Sport24 слова Валерия Малинина.

Илья Малинин является первым в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель.

В 2023 году 18-летний спортсмен выиграл чемпионат США по фигурному катанию.