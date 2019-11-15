Дебютный прокат короткой программы Игнатова во взрослой серии «Гран-при»

Российский фигурист Макар Игнатов показал короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Это выступление стало для спортсмена дебютным во взрослой серии.

Игнатов начал программу с каскада четверной сальхов+тройной тулуп, затем исполнил четверной тулуп, а затем допустил степ-аут на тройном акселе.

Фигурист получил за свой прокат 87,54 балла и занял третье место после короткой программы.