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Дебютный прокат короткой программы Игнатова во взрослой серии «Гран-при»

16:23
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Российский фигурист Макар Игнатов показал короткую программу на этапе «Гран-при» в Москве. Это выступление стало для спортсмена дебютным во взрослой серии.

Игнатов начал программу с каскада четверной сальхов+тройной тулуп, затем исполнил четверной тулуп, а затем допустил степ-аут на тройном акселе.

Фигурист получил за свой прокат 87,54 балла и занял третье место после короткой программы.

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