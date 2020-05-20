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«Даже тут получилась лучше Медведевой». Фанаты Загитовой в восторге от ее водительских прав

18:58
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Подписчики фан-страницы олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой поздравили спортсменку с получением водительского удостоверения.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Водительские права ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Внимание! Найден человек, который идеально получается на фотографиях для документов!» — написано в Instagram teamzagitova.

«Даже тут получилась лучше Медведевой», — написали в комментариях под этим постом.

«Алине даже на права разрешили фотографироваться с улыбкой!» — отреагировал другой пользователь Instagram.

«Везде номер один». Загитова получила водительское удостоверение

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