«Даже тут получилась лучше Медведевой». Фанаты Загитовой в восторге от ее водительских прав

Подписчики фан-страницы олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой поздравили спортсменку с получением водительского удостоверения.

18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Водительские права ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Внимание! Найден человек, который идеально получается на фотографиях для документов!» — написано в Instagram teamzagitova.

«Даже тут получилась лучше Медведевой», — написали в комментариях под этим постом.

«Алине даже на права разрешили фотографироваться с улыбкой!» — отреагировал другой пользователь Instagram.

«Везде номер один». Загитова получила водительское удостоверение