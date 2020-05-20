«Даже тут получилась лучше Медведевой». Фанаты Загитовой в восторге от ее водительских прав
18:58
Подписчики фан-страницы олимпийской чемпионки-2018 по фигурному катанию Алины Загитовой поздравили спортсменку с получением водительского удостоверения.
18 мая Загитовой исполнилось 18 лет. Водительские права ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
«Внимание! Найден человек, который идеально получается на фотографиях для документов!» — написано в Instagram teamzagitova.
«Даже тут получилась лучше Медведевой», — написали в комментариях под этим постом.
«Алине даже на права разрешили фотографироваться с улыбкой!» — отреагировал другой пользователь Instagram.
«Везде номер один». Загитова получила водительское удостоверение
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