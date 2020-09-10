Олимпийский чемпион, ведущий телепроекта «Ледниковый период» Алексей Ягудин в интервью «СЭ» призвал относиться спокойнее к решениям Алины Загитовой относительно ее будущей карьеры.

— Даже если мы ее никогда больше не увидим на соревнованиях — не беда. Согласитесь, она подарила нам несколько прекрасных сезонов, стала олимпийской чемпионкой, выиграла чемпионат мира после того, как проиграла чемпионат Европы в Минске. Она могла отказаться от участия в «Ледниковом периоде». Сказать: «Знаете, я боюсь». Но она пробует. И это ее выбор, и я лично уважаю ее за это и всячески помогаю делать его правильным.

Мне абсолютно по барабану, уж извините, тренируется она или нет. Мне важно, чтобы все было хорошо здесь, на «Ледниковом периоде», чтобы было вкусно, подводки получались хорошие. Что она делает в своей жизни, будет она выступать или нет — это ее дело. (Дмитрий Кузнецов)

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