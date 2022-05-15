Дарья Усачева рассказала о восстановлении после травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева подвела итоги сезона-2021/22 и рассказала о том, как восстанавливалась после травмы.

Этот сезон был очень неоднозначным и трудным. Слава богу, все трудности позади...

На «Гран-при» в Японии я получила травму и не имела возможности проводить сезон дальше. В одной минуте этого видео все полгода и все мое восстановление. Немного того, как это было за кадром, так сказать.

Сейчас все хорошо, поэтому хочу сказать большое спасибо моим родителям, друзьям, тренерам за невероятную поддержку. Также отдельное спасибо нашей федерации за помощь и возможности для скорейшего восстановления. И, конечно же, вам за сотни приятных сообщений.

За время лечения я много что переосмыслила, что дало мне много мотивации, поэтому работаем дальше», — написала Усачева в своем Telegram-канале.

Усачева получила травму правого бедра в ноябре 2021 года на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. Тренировки фигуристка возобновила в феврале 2022 года.