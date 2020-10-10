Дарья Усачева: «Хотелось попробовать себя на взрослом уровне. Ощущаю себя взрослым человеком»

Фигуристка Дарья Усачева поделилась впечатлениями от выступления на втором этапе Кубка России. 14-летняя спортсменка впервые выступила на взрослом уровне и после короткой программы идет на втором месте.

— Я рада, что соревнования вообще состоялись, потому что очень соскучилась, — цитирует официальный сайт ФФККР Усачеву. — На контрольных прокатах в августе я каталась по юниорам, но мне хотелось попробовать себя и на взрослом уровне. Если честно, я и ощущаю себя взрослым человеком.

Готовились к соревнованиям как обычно. Делали целиковые прокаты программ, работали над элементами, все оттачивали. Конечно, карантин, перерыв сказывались на подготовке. Но у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому старту и сделать все задуманное. По своим ощущениям, конечно, что-то я могла сделать лучше. Мне кажется, это не самый лучший мой прокат. Но это начало.

По сравнению с контрольными прокатами сейчас мне было выходить на лед спокойнее, чувствовала себя увереннее, потому что больше времени прошло, и на тренировках все получалось лучше, чем до прокатов. Так что я была уверена в себе. Хочется, чтобы и в произвольной сохранилось это ощущение