Дарья Усачева: «Думаю, что в Москве в «Хрустальном» вся группа болела за нас в Турине»

Российская фигуристка Дарья Усачева, ставшая бронзовым призером юниорского Финала «Гран-при», отметила, что в «Хрустальном» одногруппники всегда следят за прокатами друг друга и поддерживают.

— Довольна, что попала на пъедестал Финала серии, но в произвольной программе были помарки и ошибки, — сказала Усачева.

— Камила Валиева буквально катала программу вместе с вами, а кто еще также следил?

— Я видела, как Даня Самсонов смотрел, родители, и еще точно вся наша группа в «Хрустальном» в Москве. Мы всегда следим друг за друга болеем, мы же одногруппники. С кем хочу сфотографироваться? Также как и Камила, с Юдзуру Ханю и Натаном Ченом, танцевальной парой Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Очень нравится, как они катаются. А еще с нашими парами и иностранными мужчинами-одиночниками. (Екатерина Беспалова)