Популярный тиктокер Даниил Милохин поделился мнением о новой ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом — фигуристке Анне Щербаковой.

«Аня... Аня очень красивая. Я думал, ей лет 15 — а ей 18! Это удивительно. Она очень красивая, спортивная, умеет говорить», — приводит слова Милохина Sport24.

Ранее стартовал новый сезон шоу Первого канала «Ледниковой период» — 2022. Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».

Также ведущей шоу является фигуристка Алина Загитова.