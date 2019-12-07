Даниил Самсонов: «Не все получилось, что хотел, не так чисто откатал»

Бронзовый призер финала юниорского «Гран-при» Даниил Самсонов планирует добавить два четверных прыжка в произвольную программу. Он также поделился впечатлениями от своего выступления.

— Первые впечатления неплохие, не все получилось, что хотел, не так чисто откатал, — приводит ТАСС слова Самсонова. — Рад, что получилось докрутить четверной лутц, выехал, конечно, с помаркой, но это уже хорошо, по чуть-чуть прогресс есть. Мне понравилось здесь выступать при таких больших трибунах, где тебя все поддерживают. Главное — не нервничать в такой обстановке и показывать свое катание.

Да, мы планируем изменения. Я выходил на соревнования в Казахстане с двумя четверными — лутцем и флипом. Сейчас решили убрать, потому что не нужно рисковать. Надо сделать дело с более легким контентом. Я работал над четверными сальховом и тулупом и сейчас буду работать, выезжал их, но потом мы сконцентрировались на прыжках, которые стоят дороже.