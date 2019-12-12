Даниил Самсонов: «Хотел показать, что я достоин заниматься в группе Тутберидзе»

Бронзовый призер финала юниорского «Гран-при» Даниил Самсонов рассказал, как попал в группу известного тренера Этери Тутберидзе. Он отметил, что стремился показать свой максимум на тренировках.

— Расскажите, с чего и когда у вас началось фигурное катание? И в какой момент вы поняли, что это ваше?

— Начал заниматься в три с половиной года. Но полноценное осознание себя в этом виде спорта пришло ко мне примерно лет в девять-десять, когда я перешел в группу к Этери Георгиевне. Уже тогда было понятно, что мне нравится этим заниматься. Потому что я пришел и хотел показать, что я не такой уж и слабый, что я достоин заниматься в этой группе. Старался показать свой максимум, — приводит ТАСС слова Самсонова.

— Как проходил отбор в группу Тутберидзе? Наверняка это довольно суровый кастинг.

— Я катался в «Москвиче» до перехода к Этери Георгиевне. Занимался у Александра Шубина. Тогда Даниил Маркович Глейхенгауз тоже работал в «Москвиче», ставил там программы. Потом он перешел к Этери Георгиевне, и мы пошли за ним.

Мы попросили, чтобы он узнал, могу ли я прийти на просмотр. Этери Георгиевна разрешила. Я тогда не умел прыгать тройные, дупель тоже еле-еле получался. Я начал на тренировке прыгать двойные, но потом подъехал Даниил Маркович и сказал, что здесь двойные прыжки не делают — только тройные. После этого я начал пытаться и даже как-то «собрал» тройной флип.