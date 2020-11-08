Даниил Глейхенгауз: «Загитова стала меньше учиться и больше тренироваться»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал об условии возвращения фигуристки Алины Загитовой в спорт.

— Сейчас она правда стала меньше учиться и больше тренироваться, все как в старые добрые, — заявил Глейхенгауз.

— Это значит нечто большее? Ради чего она тренируется?

— На этот вопрос она может ответить только сама.

— Если спросить вас чисто по-тренерски — а у нее база, форма, чтобы вернуться в спорт? Если захочет — вернется?

— Для того, чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении. (Дмитрий Кузнецов)

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