Даниил Глейхенгауз: «В середине июля Косторная начала плохо тренироваться и огрызаться»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался об уходе Алены Косторной. Ранее стало известно, что чемпионка Европы-2020 перейдет в академию Евгения Плющенко.

«Все вы узнали, что Алена Косторная больше не тренируется у нас в группе. Предыстория достаточно короткая, — рассказал Глейхенгауз в видео в Instagram. — Лично я в этом логики до конца не вижу. Как оно было, рассказываю. Начинаются сборы. Все, кто в нашей группе, приехали, мы два месяца уже находимся в Новогорске. Это видно по моей прическе.

Тренировались каждый день, выходили на ночной лед. Забавно вышло, что именно Алене в этом году первой были поставлены программы. Я сам был очень доволен, как получилась программа, мне самому все нравилось. Самое странное здесь то, что нравилось и самой Алене.

Она просила снимать, как она делает программу. Было видно, что она кайфует.

А потом резко где-то в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так. После тренировки группы детей нас в коридоре уже ждала Алена, которая заявляет нам, что больше не хочет тренироваться и что уже договорилась, что будет тренироваться в группе Плющенко.

Вы сами понимаете реакцию. Я прекрасно помню, как сам сказал: «Алена, может, ты на каком-то гневе? У тебя переходный возраст, из-за этого ты на что-то эмоционально обиделась?» На что она мне ответила, что еще два месяца назад приняла это решение.

В тот момент я дословно сказал, что не могу в это поверить, потому что не думал, что ты могла так сделать и после этого поехать с нами на сборы и тренироваться, показывать, что получаешь удовольствие от программы.

Как показали дальше ее действия, это было правдой.

Не прошу жалеть нас. Это просто наша работа. Мы любим фигурное катание, любим свою работу. Она приносит нам как радость, так и боль. Это неотъемлемая часть нашей жизни, нашей работы.

Сложно внутренне всегда оставаться открытым и любить своих детей — наших спортсменов. Переживать и верить, когда потом так все происходит. Но это случается со всеми. Это часть нашей работы. Не знаю, что еще добавить. Будем продолжать работать. Все у нас еще впереди. Надеюсь, мы порадуем вас своими постановками, спортсменами и результатами".