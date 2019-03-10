Даниил Глейхенгауз: "У Косторной воспаление на ноге, нужно четыре недели не кататься"

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о причинах снятия Алены Косторной​ с чемпионата мира среди юниоров-2019. 15-летняя фигуристка должна была принять участие в соревнованиях, но за несколько дней до старта снялась по медицинским показаниям.

– У нее в том месте на ноге, где заканчивается ботинок, возникло воспаление – цитирует тренера РИА Новости. – Из-за того, что это воспаление продолжалось месяц-два, с Финала Гран-при, ей стало совсем больно. Единственный вариант – четыре недели не кататься. Никакой операции ей делать не надо, это не травма как таковая. Просто чтобы это вылечить, надо какое-то время не кататься.