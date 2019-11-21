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Даниил Глейхенгауз — о Загитовой и прыжках: «Когда она была помладше, никто не думал о четверных у девочек»

14:57
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отметил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выучила самые сложные прыжки для своего времени.

— Когда Алина была помладше, никто не думал о четверных прыжках у девушек, — цитирует Olympicchannel Глейхенгауза. — Она выучила самые сложные прыжки того времени. «Тогда мы спросили себя: «Что дальше?' Мы подумали, что, может быть, скоро появятся четверные прыжки, и начали учить их новичкам. Они учились более сложным прыжкам.

Изучение четверного прыжка -это вопрос психологии. Когда вам 11 или 13 лет, вы падаете каждый день, так как вы учитесь тройным прыжкам. Тогда вы овладеете ими. Вы начинаете изучать тройные аксели и четверные прыжки — и снова падаете, падаете, падаете. А потом ты овладеваешь прыжком и перестаешь падать.

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