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Даниил Глейхенгауз — о новом номере Загитовой: «Я до сих пор под впечатлением»

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Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз. Фото Instagram
Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз. Фото Instagram
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Постановщик нового номера Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз остался под впечатлением от выступления фигуристки в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Олимпийская чемпионка представила новый показательный номер «Эсмеральда».

«Вау! Премьера «Эсмеральды» состоялась! Я испытал бурю эмоций и до сих пор под впечатлением! Алина такая одна, поэтому она олимпийская чемпионка! А как вам?» — написал Глейхенгауз в Instagram.

Эта программа поставлена под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари». Фигуристка готовила этот номер для выступления на чемпионате мира в Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, а еще до этого чемпионка объявила о временном отказе от соревнований.

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