Даниил Глейхенгауз: «Иногда читаем, что пишут хейтеры»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в ходе гала-вечера «Путь к победе» с участием звезд команды Тутберидзе и Нины Мозер высказался о хейте в фигурном катании.

— Много чего пишут, часто хорошее, но бывает и плохое. Обычно стараемся от этого абстрагироваться, я знаю, что все равно мы придем на работу и будем ее выполнять, но иногда мы заходим на такие ветки и читаем. Как реагируют на хейт девочки? Мы для них уже как родители, объясняем, проговариваем, как реагировать, — отвечая на вопрос Дмитрия Губерниева, сказал Глейхенгауз. (Дмитрий Кузнецов)