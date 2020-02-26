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Даниил Глейхенгауз: «Иногда читаем, что пишут хейтеры»

22:08
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в ходе гала-вечера «Путь к победе» с участием звезд команды Тутберидзе и Нины Мозер высказался о хейте в фигурном катании.

— Много чего пишут, часто хорошее, но бывает и плохое. Обычно стараемся от этого абстрагироваться, я знаю, что все равно мы придем на работу и будем ее выполнять, но иногда мы заходим на такие ветки и читаем. Как реагируют на хейт девочки? Мы для них уже как родители, объясняем, проговариваем, как реагировать, — отвечая на вопрос Дмитрия Губерниева, сказал Глейхенгауз. (Дмитрий Кузнецов)

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