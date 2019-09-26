Российский фигурист Артур Даниелян лидирует после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в Загребе, набрав 82,11 балла.

Еще один россиянин Андрей Мозалев, получив за прокат короткой программы 78,85 балла, располагается на третьей позиции. Второе место между российскими фигуристами занимает американец Эндрю Торгашев (80,53 балла).

Произвольную программу юноши представят 27 сентября, начиная с 17.00 (по московскому времени).