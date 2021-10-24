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Даниелян упал с четверного сальхова в произвольной программе на «Гран-при США»

06:50
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Российский фигурист Артур Даниелян с падением выступил на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Он прыгнул четверной тулуп, упал с четверного сальхова, со степ-аутом исполнил тройной аксель, далее прыгнул тройной лутц, каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной флип+тройной тулуп, каскад тройной риттбергер+двойной аксель.

Даниелян получил за свой прокат 146,19 балла (214,93 по сумме).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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