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Сегодня, 16:23

Даниелян: «В группе Рукавицына семейная, братская обстановка»

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян рассказал о взаимодействии с Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым в группе Евгения Рукавицына.

«Мы раньше общались, но не очень многословно. После переезда общение выросло, мы сблизились, они приняли меня в свою банду, помогли мне влиться. Мне многие говорили, что в группе Рукавицына семейная, братская обстановка, но я не до конца понимал, что это значит, как это работает. В действительности так и оказалось. Они все как братья. Мы сейчас проводим очень много времени вместе, так как и Дима один живет, и я. Мы часто собираемся всей группой, которая у нас немаленькая вообще-то, и получается такой своеобразный семейный сбор. Много есть личных моментов. Парни мне действительно открылись с новых сторон. Моментами не ожидал чего-то узнать о них, но это уже между нами», — приводит Metaratings.ru слова Даниеляна.

В августе прошлого года года 19-летний фигурист перешел от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына. Под руководством Буяновой Даниелян тренировался с 2016 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/danielyan-v-gruppe-rukavicyna-bratskaya-obstanovka-ignatov-khodyachii-prikol-235661/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Фигурное катание
Артур Даниелян
Дмитрий Алиев
Евгений Рукавицын
Макар Игнатов
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