Даниелян раньше обижался на тренера за крики на тренировках

Серебряный призер чемпионата Европы-2020 Артур Даниелян рассказал о взаимоотношениях с тренером Еленой Буяновой. По словам фигуриста, раньше он обижался, когда на него кричали на тренировках.

— Елена Германовна может жестко прикрикнуть на тренировке, но это рабочий процесс, — цитирует RT Даниеляна. — Жесткий окрик всегда очень эффективно помогает привести спортсмена в чувство. Я раньше обижался. Мне казалось, что тренер кричит на меня, потому что я что-то делаю неправильно или недостаточно хорошо. Сейчас стараюсь, во-первых, не давать повода, чтобы на меня кричали, а во-вторых, очень четко дифференцирую информацию. Вместе с тем мне, например, было в Граце приятно, что Елена Германовна похвалила меня за проявленный характер. Это вообще было самое приятное, что я услышал по итогам своего выступления.