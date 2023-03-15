Даниелян — о текущем сезоне: «У меня были срывы как дома, так и на тренировках. Я и плакал, и истерики были»

Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в последних двух сезонах.

«Прошлый сезон был олимпийский. Честно, я хотел попасть на Олимпиаду. Мне кажется, что каждый спортсмен, который приезжает на отборочный чемпионат России, едет с желанием показать максимум, сделать все, чтобы отобраться на главные международные старты. Я понимал головой, что моя форма не позволит мне это сделать, поэтому мне надо было хотя бы попасть в сборную. По итогам прошлогоднего чемпионата России я остался на 13-м месте. Расстроился ли я из-за этого места? Безумно! Но также меня расстраивало, что я весь сезон очень плохо катался. Что касается этого сезона, то он сложный, конечно, в эмоциональном плане. У меня были срывы как дома, так и на тренировках. Я и плакал, и истерики были. Пару раз такое происходило, когда в моменте что-то не получалось. Но меня тренеры: Евгений Владимирович [Рукавицын], Ольга Германовна [Глинка], Валентин Николаевич [Молотов] — сразу подхватывали, успокаивали», — цитирует Даниеляна Metaratings.ru.

В августе 2022 года 19-летний фигурист перешел от тренера Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына. Под руководством Буяновой Даниелян тренировался с 2016 года.