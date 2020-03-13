Даниелян отреагировал на отмену ЧМ-2020 редким каскадом с четверным риттбергером

Вице-чемпион Европы-2020 Артур Даниелян в своем официальном Instagram опубликовал видео с редким каскадом «четверной риттбергер-тройной тулуп».

16-летний спортсмен должен был дебютировать на взрослых чемпионатах мира. В текущем сезоне Даниеялян начал выступления с юниорской серии Гран-при, но затем стал вторым на взрослом чемпионате России и серебряным призером чемпионата Европы и получил право выступить на взрослом чемпионате мира.