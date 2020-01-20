Даниэлян — о Ягудине и Плющенко: «Болел за обоих и восхищался ими»
Серебряный призер чемпионата России Артур Даниелян высказался в адрес олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
— Артур, после серебра юниорского чемпионата мира в 2018 году у вас были непростые времена.
— Это связано с физическим ростом, который у меня продолжался полтора-два года. Но сейчас он более-менее стабилизировался, — сказал Даниэлян в интервью «РИА Новости».
— Вы волгоградский мальчишка, который занимался фигурным катанием, плаванием и теннисом. Какие кумиры у вас были?
— В те годы я не следил за фигурным катанием пристально, но когда решил, что буду осознанно и профессионально заниматься этим видом спорта, то стал смотреть на лидеров. Тогда на вершине были Евгений Плющенко и Алексей Ягудин.
— По идее кумиром должен быть кто-то один из них.
— Я не выделял кого-то из них, а болел за обоих и восхищался ими. Всматривался в их прокаты и пытался понять, как они прыгают четверные или даже тройные. Это был своеобразный опыт для меня.