Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян не поедет на юниорское первенство России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его тренера Елену Буянову. 16-летний фигурист в декабре занял второе место на чемпионате России, уступив Дмитрию Алиеву, а в январе стал вторым и на дебютном чемпионате Европы, также проиграв Алиеву.

Юниорское первенство России пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске.

В марте в Таллине состоится юниорское первенство мира, а в Монреале — взрослый чемпионат мира. Куда поедет Даниелян, будет решено позднее.