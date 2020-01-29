ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Даниелян не поедет на юниорское первенство России

15:27

Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян не поедет на юниорское первенство России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его тренера Елену Буянову. 16-летний фигурист в декабре занял второе место на чемпионате России, уступив Дмитрию Алиеву, а в январе стал вторым и на дебютном чемпионате Европы, также проиграв Алиеву.

Юниорское первенство России пройдет с 6 по 8 февраля в Саранске.

В марте в Таллине состоится юниорское первенство мира, а в Монреале — взрослый чемпионат мира. Куда поедет Даниелян, будет решено позднее.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200129/1564015689.html

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