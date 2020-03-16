«Дает отдыхать спортсмену, когда тот устал». Член исполкома ФФККР раскрыла секрет тренировок группы Тутберидзе

Член исполкома федерации фигурного катании России Галина Голубкова дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказала о нюансах тренировок группы Этери Тутберидзе.

— Учитывая, что женская сборная сейчас — фактически и есть команда Тутберидзе, как вы взаимодействуете?

— Часто контактируем, конечно. Она общается с людьми из федерации, она всегда открыта, приглашает на свои занятия. Абсолютно нормальные отношения. И мне очень нравятся ее тренировки. Только начав заниматься тренерской работой, она пошла в специалисты, работала на соревнованиях. А сейчас применяет то, чему научилась. Она понимает, как надо усложнить, чтобы обыграть. И на тренировках записывает программу, напротив каждого элемента в контентах ставит плюс, минус — как это делает судья. Когда прокат заканчивается, она подзывает спортсмена и не только говорит замечания, но и отдает эти записи. Они изучают, смотрят. Это не просто — сказал что-то, отъехал и забыл. У фигуристок все перед глазами, они знают, как откатали программу на конкретной сегодняшней тренировке. Этери — просто молодец.

— Системный подход?

— Именно. Конкретно это я увидела у нее впервые. Она — думающий тренер и настоящий фанат. Не знаю, как она выдерживает. Практически без выходных ведь! У всех есть какой-то график — 5/2, 6/1. А у нее скользящие выходные, она дает возможность отдыхать спортсмену, когда понимает, что он устал. Может через четыре дня дать. Но сама всегда на катке. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Голубковой — здесь