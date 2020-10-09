Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем опыте в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». В настоящее время спортсменка учится на факультете журналистики и практикуется в данной программе.

— Это очень интересно и увлекательно. Да, я волнуюсь, но мы уже отсняли достаточно много эфиров, и сейчас уже поспокойнее. На проекте меня никто не обижает. У нас все очень дружно, многие мне помогают. Меня поддерживает Илья Авербух, Ягудин, жюри. И сестра Сабина. Она переехала со мной в Москву и везде помогает. С ней спокойнее. Теплая атмосфера, сразу расслабляюсь.

Как зритель ты смотришь шоу, на эту красивую картинку и любуешься. А внутри нужно быть журналистом, что-то говорить, задавать вопросы. В этом и проблема — нужно резко, быстро и четко в нужный момент что-то сказать, вести диалог непосредственно с участниками.

Я очень тепло отношусь ко всем участникам «Ледникового периода», они безусловно все большие молодцы, что уже встали на лед и поехали, это трудный путь, но некий опыт для них. Кому симпатизирую — не скажу, потому что ко всем тепло отношусь. Сейчас уже со всеми познакомилась. Я советую всем, кто меня просит. Например, меня перед соревнованиями лучше не трогать. Поэтому к другим я не подхожу, — рассказала Загитова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Напомним, что фигуристка отказалась от контрольных прокатов сборной России ради съемок в «Ледниковом периоде». Фигуристка не заявлена ни на один этап Кубка России, и ни на один этап «Гран-при».