Канадский тренер Брайан Орсер подвел итоги выступления двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на контрольных прокатах сборной России в Москве, отметив, что в целом все хорошо.

— Мы преодолели очень ответственную неделю, — цитируют «РИА «Новости» Орсера. — У Жени прекрасные программы, восхитительная хореография, она выполнила некоторые сложные элементы. Да, допустила пару ошибок, но это только начало сентября...

Евгения сейчас в хороших кондициях. Если говорить о прыжках, скорости, могу честно дать позитивную обратную связь. Мудрая Тамара Москвина научила меня тому, что я теперь всегда говорю в начале сезона: первые соревнования можно сравнить с известной поговоркой про первый блин.