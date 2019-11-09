Китайский фигурист Боян Цзинь выиграл этап «Гран-при» в Китае. В сумме за два проката он набрал 261,53 балла.

Вторым стал его соотечетвенника Хань Янь (249,45). Третьим стал итальянец Маттео Риццо (241,88).

Российский фигурист Андрей Лазукин набрал 210,01 балла за две программы и занял лишь 10-е место.

Фигурное катание

Чунцин (Китай)

«Гран-при»

Мужчины

Произвольная программа

1. Цзинь Боян (Китай) — 176,10

2. Янь Хань (Китай) — 162,99

3. Киган Мессинг (Канада) — 160,56

4. Маттео Риццо (Италия) — 160,16

5. Кейдзи Танака (Япония) — 158,98

6. Ча Чун Хван (Корея) — 152,86

10. Андрей Лазукин (Россия) — 135,70

Итог

1. Цзинь Боян (Китай) — 261,53

2. Янь Хань (Китай) — 249,45

3. Маттео Риццо (Италия) — 241,88

4. Киган Мессинг (Канада) — 237,36

5. Кейдзи Танака (Япония) — 233,62

6. Ча Чун Хван (Корея) — 222,26

10. Андрей Лазукин (Россия) — 210,01