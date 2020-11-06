Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о том, почему ушла от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Были кое-какие проблемы. Такие спортсменки, как я, Анна Щербакова и Камила Валиева, не могут тренироваться вместе с детьми 2010 года рождения. Им нужно объяснять, что старшие девочки не будут внимательны. Мои предложения не принимались.

Так что я позвонила Сергею Розанову, он сказал мне дважды подумать перед сменой тренеров, но он помог мне с переходом.

Еще мне не нравилась программа, поставленная у Тутберидзе, о чем я не раз говорила. Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит, тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни.

Сейчас я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей", — приводит слова Косторной фан-аккаунт спортсменки в Instagram со ссылкой на интервью немецкому журналу Pirouette.