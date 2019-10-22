Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги своего неудачного выступления на этапе «Гран-при» в США. Фигуристка заняла предпоследнее место, набрав по сумме двух программ 143,39 балла.

— Чувство личной ценности может возникать лишь из достижений, из способности преодолевать, — привела фигуристка в Instagram цитату Альфреда Адлера. — Спасибо Вегас! Двигаемся дальше и преодолеваем. Спасибо всем за слова поддержки.

В следующий раз 19-летняя Константинова выступит на этапе «Гран-при» в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.