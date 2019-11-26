Чувственная Пападакис. Ее образ оценили даже Ильиных и Степанова

Французская фигуристка Габриэла Пападакис поделилась в своем Instagram кадрами из фотосессии. Российские фигуристки также выступающие в танцах на льду Александра Степанова и Елена Ильиных постали под фото восхищенные смайлы.

Пападакис в паре с Гийомом Сизером в этом сезоне стала победительницей двух этапов серии «Гран-при» (во Франции и в Японии). Также пара является пятикратным чемпионом Европы и четырехкратным чемпионом мира.