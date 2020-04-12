Двукратный призер Олимпиады Ирина Слуцкая призвала соблюдать меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. 29 марта власти Москвы ввели обязательную самоизоляцию для всех жителей. 11 апреля было объявлено о введении пропускного режима в Москве.

— Сегодня мы все испытываем массу неудобств из-за коронавируса, — сказала Слуцкая в видеообращении. — Информации очень много, а неясностей еще больше. Наше с вами здоровье, здоровье самого драгоценного — наших детей и родителей — на сегодняшний день подвержено очень серьезному риску. И в этих условиях, чтобы не повторились жуткие события Испании, Италии, Америки нам нужно предпринять усилия. Нас всех попросили сидеть дома, не ездить на работу без необходимости. Не нужно выходить гулять с детьми в парк. Врачи, среди которых много и моих друзей, работают круглосуточно и падают с ног от усталости.

Мне кажется, многие из нас действительно не понимают серьезности ситуации. Все это кажется каким-то далеким и необъяснимым. И кажется, что именно нас это не коснется. Все эти новые ограничения действительно вызывают раздражение. «Почему я должен сидеть дома, почему закрыты магазины и кафе, почему я не могу пойти погулять? Мне надо на работу, мне нужно деньги зарабатывать. Я абсолютно здоров».

Дорогие мои, я вас очень прошу, поверьте, ситуация действительно очень тяжелая. Для того, чтобы нас хоть как-то удержать дома, в Москве и других регионах вводятся цифровые пропуски. Пока пропуск не нужен тем, кто остается дома, ходит гулять с собакой, ходит в ближайший магазин или выносит мусор. А также для того, чтобы ходить пешком, пропуск тоже не нужен. Цифровой пропуск — это просто код из 16 букв и цифр. Получить его очень просто: либо на mos.ru, либо по телефону. Все подробно и понятно описано на портале.

Поверьте, все эти меры, к сожалению, вынуждены. Поэтому проявите сознательность, спокойствие, следуйте рекомендациям и в ближайшее время Москва обязательно вернется к жизни в привычном русле.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 831 086 человек. Зафиксировано 113 008 летальных исходов от инфекции, вылечились 416 949 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.