«Чтобы не повторились события Испании, Италии, США». Ирина Слуцкая — о коронавирусе
Двукратный призер Олимпиады Ирина Слуцкая призвала соблюдать меры безопасности на фоне пандемии коронавируса. 29 марта власти Москвы ввели обязательную самоизоляцию для всех жителей. 11 апреля было объявлено о введении пропускного режима в Москве.
— Сегодня мы все испытываем массу неудобств из-за коронавируса, — сказала Слуцкая в видеообращении. — Информации очень много, а неясностей еще больше. Наше с вами здоровье, здоровье самого драгоценного — наших детей и родителей — на сегодняшний день подвержено очень серьезному риску. И в этих условиях, чтобы не повторились жуткие события Испании, Италии, Америки нам нужно предпринять усилия. Нас всех попросили сидеть дома, не ездить на работу без необходимости. Не нужно выходить гулять с детьми в парк. Врачи, среди которых много и моих друзей, работают круглосуточно и падают с ног от усталости.
Мне кажется, многие из нас действительно не понимают серьезности ситуации. Все это кажется каким-то далеким и необъяснимым. И кажется, что именно нас это не коснется. Все эти новые ограничения действительно вызывают раздражение. «Почему я должен сидеть дома, почему закрыты магазины и кафе, почему я не могу пойти погулять? Мне надо на работу, мне нужно деньги зарабатывать. Я абсолютно здоров».
Дорогие мои, я вас очень прошу, поверьте, ситуация действительно очень тяжелая. Для того, чтобы нас хоть как-то удержать дома, в Москве и других регионах вводятся цифровые пропуски. Пока пропуск не нужен тем, кто остается дома, ходит гулять с собакой, ходит в ближайший магазин или выносит мусор. А также для того, чтобы ходить пешком, пропуск тоже не нужен. Цифровой пропуск — это просто код из 16 букв и цифр. Получить его очень просто: либо на mos.ru, либо по телефону. Все подробно и понятно описано на портале.
Поверьте, все эти меры, к сожалению, вынуждены. Поэтому проявите сознательность, спокойствие, следуйте рекомендациям и в ближайшее время Москва обязательно вернется к жизни в привычном русле.
Да, наша жизнь кардинально изменилась за последние месяцы. Мы столкнулись с множеством неудобств из-за коронавируса, но, кажется, не все понимают серьезности ситуации и постоянно раздражаются из-за принимаемых мер??? . Многие не понимают важности принятых ограничений. Их необходимо соблюдать, чтобы не повторились жуткие события других стран.?Из-за нашей легкомысленности продолжается распространение инфекции, страдают люди? . Для того, чтобы хоть как-то удержать нас дома, снизить транспортное передвижение по городу и количество контактов, в Москве и других регионах вводятся цифровые пропуска. . ? Цифровой пропуск — это код из 16 букв и цифр. Получить его очень просто — либо на @mosru_official, либо по телефону. Все подробно написано на портале. . ? Пропуск для поездок на работу действует до конца месяца. ? Если вы сидите дома и вам нужно поехать к врачу, то вы получаете свой пропуск на 1 день. ? Если вам надо съездить по другим делам, то такие поездки ограничены — поехать можно будет 2 раза в неделю. ? Пропуска пока не нужны тем, кто остается дома, ходит гулять с собакой, ходит в ближайшие магазины или выносит мусор. Для того, чтобы ходить пешком — пропуск не нужен! . Внимание?Пропуска бесплатны! Если их предлагают купить или оформить по знакомству — это мошенничество? . Поверьте??, все эти меры — вынужденные. Проявите сознательность и спокойствие. В ближайшее время Москва вернется к жизни в привычном русле??
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 831 086 человек. Зафиксировано 113 008 летальных исходов от инфекции, вылечились 416 949 человека.
В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.