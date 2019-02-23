"Что же будет еще через 10 лет? "Туктамышева сравнила свой результат в финале Кубка России в 2010-м и в текущем году

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева проанализировала свои баллы 10 лет назад и в настоящее время. Спортсменка сравнила свой результат в финале Кубка России в 2010-м году и в текущем.

– В 2010 году я выиграла кубок России в 13 лет с результатом 180 баллов и отрывом от второго места в 24 балла. В 2019 году результат 221 балл уже второе место. Что же будет ещё через 10 лет? – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

22-летняя Туктамышева – чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой.

Напомним, что Туктамышева пропустила чемпионат России из-за воспаления легких. В феврале фигуристка выиграла турнир в Словении, который стал для нее первым после перенесенной болезни.

Все о фигурном катании – здесь