Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что не представляет, как в команде Этери Тутберидзе ведут к медалям больших турниров сразу нескольких фигуристок.

— Больше всего мне интересно, что лидерами в России являются девочки из одной группы, — сказал Журанков. — Только представьте, какой это ад для тренеров. Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз работают в запредельных условиях. Даже на Олимпиаде было проще: Медведева шла первым номером, Загитова — вторым. Там по оценкам было видно: судьи поняли, что поставили слишком много Загитовой в короткой и в произвольной начали Женьку туда дотягивать и не дотянули.

Что тренеры должны говорить Трусовой, Щербаковой, Косторной, Загитовой перед чемпионатом России? Сказать каждой по отдельности, что надо выиграть? Наверное, Тутберидзе говорит, что все зависит от них. У нее есть подход, есть система. Это главное. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Журанкова