"Что-то розовое". Медведева в очередной раз поражает

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева опубликовала в своем Инстаграме новую фотографию. Спортсменка предстала перед подписчиками в розовом наряде.

– Что-то розовое, – подписала фото Медведева.

Австралийская фигуристка Кайлани Крейн сравнила образ россиянки с американской певицей Арианой Гранде.

– О боже! Получаю флюиды от Арианы Гранде, – написала в комментариях под фото Крейн.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских Играх 2018-го в Пхенчхане: в командном соревновании и одиночном катании. Выиграла чемпионат мира 2016-го в Бостоне, ЧМ-2017 в Хельсинках. Также является двукратной чемпионкой Европы.