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Что такое успех? Отвечает Тутберидзе

19:29

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в фильме о себе на Первом канале рассказала, что для нее означает успех.

— Успех — это быть счастливым в своем деле. А как вы считаете, что такое успех?, — написала Тутберидзе в Instagram.

Напомним, что Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях 2014 года и призера чемпионата мира Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку в личных соревнованиях и чемпионку мира Алину Загитову, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, а также серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву.

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