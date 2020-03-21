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«Что сосут чемпионы?» Плющенко вспомнил рекламу 20-летней давности

16:47
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Евгений Плющенко. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем официальном Instagram пошутил над рекламой 20-летней давности со своим участием. Рекламный видеоролик «Чупа-чупс» с участием Плющенко предваряется вопросом: «Что сосут чемпионы?»

— А 20 лет назад это было круто! — подписал Плющенко видеоролик.

К 2000-му году и своему 17-летию Плющенко был чемпионом Европы, дважды вице-чемпионом Европы и неоднократным призером чемпионатов мира, однако еще не успел принять участие в Олимпийских Играх.

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