«Что сосут чемпионы?» Плющенко вспомнил рекламу 20-летней давности

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем официальном Instagram пошутил над рекламой 20-летней давности со своим участием. Рекламный видеоролик «Чупа-чупс» с участием Плющенко предваряется вопросом: «Что сосут чемпионы?»

— А 20 лет назад это было круто! — подписал Плющенко видеоролик.

К 2000-му году и своему 17-летию Плющенко был чемпионом Европы, дважды вице-чемпионом Европы и неоднократным призером чемпионатов мира, однако еще не успел принять участие в Олимпийских Играх.