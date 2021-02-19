ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Что происходит с отбором на чемпионат мира? Live о фигурном катании — в 17.00

13:00

До финала Кубка России осталась всего неделя, но с отбором на чемпионат мира остаются вопросы. В 17.00 на YouTube-канале «СЭ» Дмитрий Кузнецов, Анастасия Плетнева и Рустам Имамов обсудят следующие темы:

— Почему на финале Кубка России не будет нескольких лидеров?

— Что это меняет в правилах отбора и справедливы эти изменения?

— Кто будет биться за сборную — Косторная vs Туктамышева, схватка среди мужчин и зачем нужен турнир в танцах, если всё известно?

— Как будет проведён чемпионат мира в «пузыре» — появляется первая конкретика.

Мы ждем ваших вопросов и тем для обсуждения в чате и комментариях к этой новости. До встречи!

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