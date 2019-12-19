Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил, что перед олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, принявшей решение приостановить карьеру, сейчас открыты все двери.

— Раз Загитова сама заявила, что никуда не уходит, у меня нет оснований ей не доверять, — цитирует RT Транькова. — Как я уже говорил, если Алина вернется, буду обращаться к ней исключительно на «вы». Потому что это очень тяжело.

Да, но они столько всего до этого выигрывают. Что ещё надо? И что плохого в том, что Загитова уже везде победила, а ей всего 17 лет? Перед ней сейчас все двери открыты. Она может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом. Это не в 30 лет карьеру завершать. Ты уже взрослый, но умеешь только выходить на лед выходить и слушать тренера. Многие не понимают, что тренироваться и соревноваться на протяжении стольких лет, не делая ничего другого, это очень тяжело не только физически, но и психологически.