Что даст Косторной переход от Тутберидзе к Плющенко. Мнение Марии Бутырской

Первая чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин прокомментировала переход чемпионки Европы Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Плохо ли, что от Этери уходят топовые ученицы? Даже не знаю. Скорее, жалко, что так происходит. Сложно сказать, что этот шаг даст Косторной — нужно, чтобы прошло некоторое время, появились первые результаты. Рассуждать сейчас — неблагодарное дело. Но у Плющенко на льду теперь будет интересно и жарко. Ему предстоит увлекательная работа.

Отметим, что ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова (Алена Гребенькова).