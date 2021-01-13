«Что было дальше?» Загитова предложила подписчикам угадать, что с ней случилось на фото
23:18
Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram выложила три фотографии и предложила подписчиком угадать, что с ней произошло дальше.
На первом снимке спортсменка стоит на пирсе в окружении воды.
«Что было дальше?» — написала Загитова.
Пролистав фотографии, становится понятно, что девушку забрызгало водой.
Подписчики предлагали шуточные ответы. В опросе также поучаствовал фигурист Морис Квителашвили.
«Закричала, убежала, поскользнулась, засмеялась», — написал спортсмен.
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