«Что было дальше?» Загитова предложила подписчикам угадать, что с ней случилось на фото

Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram выложила три фотографии и предложила подписчиком угадать, что с ней произошло дальше.

На первом снимке спортсменка стоит на пирсе в окружении воды.

«Что было дальше?» — написала Загитова.

Пролистав фотографии, становится понятно, что девушку забрызгало водой.

Подписчики предлагали шуточные ответы. В опросе также поучаствовал фигурист Морис Квителашвили.

«Закричала, убежала, поскользнулась, засмеялась», — написал спортсмен.