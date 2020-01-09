Что Букин подарил Степановой на Новый год? Отвечает сама фигуристка

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, отметила, что у них с партнером принято дарить друг другу подарки.

— Ваня мне подарил очки, которые давно хотела, — цитирует RT Степанову. — Очень здорово, когда дарят то, что именно хочешь, хотя на это способны только близкие. Обычно вроде ничего не надо, но когда вдруг что-то становится нужным и ты получаешь это в подарок, даже когда не говоришь об этом, то это круто.

Пара стала второй на чемпионате России и получила право выступать в этом сезоне на чемпионатах мира и Европы.