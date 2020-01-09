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Что Букин подарил Степановой на Новый год? Отвечает сама фигуристка

14:33
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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, отметила, что у них с партнером принято дарить друг другу подарки.

— Ваня мне подарил очки, которые давно хотела, — цитирует RT Степанову. —  Очень здорово, когда дарят то, что именно хочешь, хотя на это способны только близкие. Обычно вроде ничего не надо, но когда вдруг что-то становится нужным и ты получаешь это в подарок, даже когда не говоришь об этом, то это круто.

Пара стала второй на чемпионате России и получила право выступать в этом сезоне на чемпионатах мира и Европы.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/705835-stepanova-bukin-intervyu

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