ЧМ-2021 по фигурному катанию может пройти без зрителей

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года может пройти без зрителей, сообщает Skatesweden. Организаторы турнира в Стокгольме планируют принять меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

В оргкомитете отметили, что тесно сотрудничают с ISU по вопросу организации турнира и намерены использовать опыт чемпионата Европы, который пройдет в Загребе.

ЧМ-2021 должен пройти с 22 по 28 марта.