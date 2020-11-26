ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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ЧМ-2021 по фигурному катанию может пройти без зрителей

18:56

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года может пройти без зрителей, сообщает Skatesweden. Организаторы турнира в Стокгольме планируют принять меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

В оргкомитете отметили, что тесно сотрудничают с ISU по вопросу организации турнира и намерены использовать опыт чемпионата Европы, который пройдет в Загребе.

ЧМ-2021 должен пройти с 22 по 28 марта.

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