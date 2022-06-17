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Сегодня, 09:25

Член исполкома ФФККР Свиридов раскритиковал исследование перед повышением возрастного ценза

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Член исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Свиридов прокомментировал повышение возрастного ценза для спортсменов.

«При принятии решения конгрессом ISU о повышении минимального возраста участников была конкретная цель. Но больше всего меня удивило приложенное исследование якобы медицинской комиссии — надерганные цитаты из различных источников. Я зайду в поисковую систему и найду таких с десяток. Серьезное исследование должно было проводиться на статистике, на конкретных примерах из фигурного катания», — цитирует Свиридова РИА «Новости Спорт».

Ранее ISU опубликовал исследование, в котором в котором объяснялось повышение возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты заключили, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220617/figuristy-1795955534.html
Фигурное катание
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