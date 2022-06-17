Член исполкома ФФККР Свиридов раскритиковал исследование перед повышением возрастного ценза

Член исполнительного комитета Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Свиридов прокомментировал повышение возрастного ценза для спортсменов.

«При принятии решения конгрессом ISU о повышении минимального возраста участников была конкретная цель. Но больше всего меня удивило приложенное исследование якобы медицинской комиссии — надерганные цитаты из различных источников. Я зайду в поисковую систему и найду таких с десяток. Серьезное исследование должно было проводиться на статистике, на конкретных примерах из фигурного катания», — цитирует Свиридова РИА «Новости Спорт».

Ранее ISU опубликовал исследование, в котором в котором объяснялось повышение возрастного ценза в фигурном катании. Эксперты заключили, что допуск юных спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам, несовместимым с уровнем их физического и психологического развития.

7 июня конгресс ISU принял решение поднять возрастной ценз в фигурном катании. С сезона-2023/24 он будет повышен с 15 до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же.