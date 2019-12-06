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Чистый прокат короткой программы Щербаковой в финале «Гран-при»

6 декабря 2019, 23:07
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Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу в Финале «Гран-при». Она набрала 78,27 балла и занимает третье место после первого дня соревнований.

Ее короткая программа выполнена под композиции «The Girl with the Plums», «Meeting Laura» и «Laura's murder» Тома Тыквера, Джонни Климека, Райнхольда Хайля соответственно из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Хореографом-постановщиком был Даниил Глейхенгауз.

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