Чистый прокат короткой программы Щербаковой в финале «Гран-при»

Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу в Финале «Гран-при». Она набрала 78,27 балла и занимает третье место после первого дня соревнований.

Ее короткая программа выполнена под композиции «The Girl with the Plums», «Meeting Laura» и «Laura's murder» Тома Тыквера, Джонни Климека, Райнхольда Хайля соответственно из фильма «Парфюмер. История одного убийцы». Хореографом-постановщиком был Даниил Глейхенгауз.