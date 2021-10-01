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Чикмарева и Янченкова победили в соревнованиях спортивных пар на этапе «Гран-при» среди юниоров

19:58
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков в соревнованиях спортивных пар стали победителями на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске. Пара набрала 171,97 балла.

Второе место заняли россияне Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, которые набрали 169,80 балла.

Завтра, 2 октября, пары покажут произвольные программы.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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