Чикмарева и Янченкова победили в соревнованиях спортивных пар на этапе «Гран-при» среди юниоров
19:58
Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков в соревнованиях спортивных пар стали победителями на этапе «Гран-при» среди юниоров в Гданьске. Пара набрала 171,97 балла.
Второе место заняли россияне Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, которые набрали 169,80 балла.
Завтра, 2 октября, пары покажут произвольные программы.
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