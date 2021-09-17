Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при среди юниоров в Красноярске

Россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выиграли 4-й этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Красноярске.

Сегодня спортсмены показали лучший результат в произвольной программе и набрали 189,11 балла по итогам соревнований. Второе место заняли Наталья Хабибулина и Илья Княжук из России (183,87 балла), на третьей строчке еще одна российская пара — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов (170,46).

Еще одна российская пара — Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко на четвертом месте (168,13).

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Россия) — 189,11

2. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Россия) — 183,87

3. Екатерина Петушкова / Евгений Маликов (Россия) — 170,46

4. Екатерина Сторублевцева / Артем Грицаенко (Россия) — 168,13

5. Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 158,68

6. Анастасия Сазонова / Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан) — 99,30