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Четыре россиянки вышли в финал «Гран-при»

12:45
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Фото Ксения Нуртдинова
Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Фото Ксения Нуртдинова
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В Японии прошел последний этап серии «Гран-при», по итогам которого определились все финалистки.

В финале в Турине (5-8 декабря) выступят четыре россиянки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова, а также японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел.

В число запасных вошли: японка Сатоко Мияхара, американка Мэрайя Белл и россиянка Елизавета Туктамышева. Еще одна представительница России Евгения Медведева заняла в общем зачете десятое место.

Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2019-2020/200_-1/

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