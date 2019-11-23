Четыре россиянки вышли в финал «Гран-при»

В Японии прошел последний этап серии «Гран-при», по итогам которого определились все финалистки.

В финале в Турине (5-8 декабря) выступят четыре россиянки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова, а также японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел.

В число запасных вошли: японка Сатоко Мияхара, американка Мэрайя Белл и россиянка Елизавета Туктамышева. Еще одна представительница России Евгения Медведева заняла в общем зачете десятое место.

Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //

Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции