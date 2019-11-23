Четыре россиянки вышли в финал «Гран-при»
12:45
В Японии прошел последний этап серии «Гран-при», по итогам которого определились все финалистки.
В финале в Турине (5-8 декабря) выступят четыре россиянки: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Алина Загитова, а также японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел.
В число запасных вошли: японка Сатоко Мияхара, американка Мэрайя Белл и россиянка Елизавета Туктамышева. Еще одна представительница России Евгения Медведева заняла в общем зачете десятое место.
Россиянки из группы Тутберидзе выиграли все шесть этапов «Гран-при» //
Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2019-2020/200_-1/
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