Четыре четверных прыжка и мировой рекорд - выдающийся прокат Чена на ЧМ. Видео

Американский фигурист Натан Чен завоевал золото на чемпионате мира в японской Сайтаме. 19-летний спортсмен набрал 324,42 балла по сумме двух программ и установил мировой рекорд.

Чен начал программу с трех элементов в четыре оборота: четверной лутц, четверной флип и четверной тулуп, а затем тройной аксель. Далее он выполнил три каскада во второй половине программы: четверной тулуп + тройной тулуп, тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип+ойлер+тройной сальхов.

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